حلبة مرسى ياس.. تجربة استثنائية في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قديماً كانت هُناك ساحة الكولوسيوم في روما، تحتضن أبرز المنافسات الرياضية ومبارزات القتال، ويأتي إليها العالم كله للمشاهدة، وفي العصر الحالي تعددت المنشآت الرياضية الضخمة التي يحلم محبو الرياضة بزياراتها يوماً ما، ومن بين تلك المنشآت، حلبة مرسى ياس في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

إذا مررت يوماً على بريطانيا فلا بد أن يجول بذهنك زيارة صرح ملعب "ويمبلي" في لندن، وفي إسبانيا لا بد أنك ستتجه نحو ملعب "كامب نو" في كتالونيا أو "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، لكنك ستحتار كثيراً وأنت في حضرة عاصمة الإمارات "أبوظبي".

ولكن ستندحر الحيرة تماماً هذه الأيام، وستكون حلبة مرسى ياس هي الوجهة المثالية لعُشاق الرياضة حول العالم، وخاصة رياضة السيارات وسباقات "فورمولا 1".

وتشهد حلبة مرسى ياس منافسات الجائزة طيران الاتحاد الكبري "فورمولا 1" خلال الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتُعد حلبة مرسى ياس الواقعة على جزيرة ياس أهم منشأة رياضية ترفيهية في الإمارات، وأحد أهم المنشآت الرياضية في العالم، بعد أن باتت علامة بارزة على خريطة الكرة الأرضية في عالم الرياضة والترفيه.

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ويمتد مسار الحلبة على مسافة 5.5 كيلو متر، وتتسع المدرجات لحضور نحو 50 ألف مشجع جالسين على مقاعد مميزة، بالإضافة إلى أن كل المدرجات مغطاة بالكامل.

ولا تعد سباقات فورمولا 1 هي الشيء الذي يجعل حلبة مرسى ياس مزاراً سياحياً عالمياً ووجهة محببة لكل عُشاق الرياضة في العالم، حيث تتيح الحلبة فرصة للقيادة لكل الزوار بالإضافة إلى التجول والمشي السريع والركض وركوب الدراجات الهوائية.

فضلا عن ذلك، تتيح الحلبة للهواة فرصة التدريب على قيادة السيارات في سباقات السرعة حتى الحصول على رخصة للمشاركة في السباقات التابعة للحلبة، لتوفر تجربة غير مسبوقة لمحبي سباق السيارات.

ولعشاق قيادة السيارات بسرعة كبيرة تتيح الحلبة فرصة القيادة على سرعة 200 كم/ساعة بسيارة أستون مارتن GT4، وهو ما يدفع عُشاق السيارات للاتجاه إلى الحلبة فور دخول الإمارات.

وإذا كانت ساحة الكولوسيوم تمنح العالم قديماً فرصة المشاهدة فقط، فإن "مرسى ياس" منحت الفرصة للمشاركة على أرض الواقع، وكذلك التأهيل والتدريب من أجل المشاركة في سباقات المحترفين.