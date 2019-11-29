بالصور: إنجاز 76% من مشروع تبليط الساحات الغربية للمسجد النبوي الشريف

قالت إمارة منطقة المدينة المنورة – اليوم (الخميس) – إن نسبة الإنجاز في مشروع تهيئة وتبليط الساحات الغربية للمسجد النبوي الشريف بلغت 76.8%. وتقدر مساحة الساحات الغربية للمسجد النبوي الشريف بنحو 95 ألف متر مربع، وعند اكتمال المشروع ستستوعب الساحات ما بين 80 إلى 100 ألف مصلّ تقريباً.

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