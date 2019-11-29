الربيعة يزور مقر التجمع الصحي الأول بمنطقة الوسطى

زار وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، مقر التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور صالح بن عبدالله التميمي.

متابعة سير العمل

من جانبه، أوضح التميمي أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة سير أعمال الإدارات التنفيذية بالتجمع وآخر التطورات، ومناقشتها وتحليلها؛ حيث استمع إلى شروحات مفصلة لها، فيما أكَّد التميمي أن القطاع الصحي بالمملكة يعيش تقدمًا كبيرًا، في ظل اهتمام الوزير الربيعة، وقبل ذلك دعم القيادة الرشيدة، التي تحرص على بذل كل الجهود للوصول إلى راحة المواطن.

نهضة كبيرة

وثمَّن التميمي هذا الدعم، الذي أثمر عن نهضة كبيرة في القطاعات الصحية، وقد حضر جولة الوزير الربيعة في مقر التجمع الصحي الأول، مديرو المستشفيات التابعة للتجمع، والمديرون التنفيذيون ومساعدوهم.

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أسبوع الجودة التوعوي

وفي سياق ذي صلة، تنظِّم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر 2019م، «ملتقى أسبوع الجودة التوعوي»، وذلك في فندق الكراون بلازا، ومقر الهيئة في مدينة الرياض.

تحت رعاية الربيعة

وينعقد هذا الملتقى، تحت رعاية وزير الصحة، رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ويسعى الملتقى الذي يستهدف المهتمين بالجودة في القطاع الصحي والجودة بشكل عام، إلى تعزيز ثقافة الجودة وتبادل الخبرات والاستفادة من قصص النجاح مع المنشآت الحكومية وبعض المنشآت الدولية، التي تُعنى بالصحة وتحسين الجودة في العمليات والخدمات.

ويصاحب الملتقى 4 ورش عمل سيتاح التسجيل فيها قريبًا، كما سيخصص للمؤتمر الرئيسي 8 ساعات تعليم طبي مستمر، ولورش العمل 4 ساعات تعليم طبي مستمر.