«المالية» تُطلق برنامج «تأهيل المتميزين» لحملة البكالوريوس والماجستير

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، إطلاق برنامج (تأهيل المتميزين.. التدريب المنتهي بالتوظيف)، الذي يسهم في استقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين للعمل في وزارة المالية.

المستهدفون من البرنامج

ويستهدف البرنامج تدريب وتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة. وينطلق البرنامج من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية، ضمن بيئة عمل منتجة، حسبما ذكرت وكالة «واس».

إعداد الكوادر البشرية

ويسهم برنامج «تأهيل المتميزين» في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة عمليًا من أبناء وبنات الوطن؛ تمهيدًا لانضمامهم للعمل في وزارة المالية، وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج، وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين خلال مدة البرنامج، التي تمتد إلى 18 شهرًا؛ تنتهي بالتوظيف لمجتازي البرنامج بنجاح، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة في بداية البرنامج.

اقتصاد مزدهر

ويستند برنامج «تأهيل المتميزين» إلى إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030، المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة؛ حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات، الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير.

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مواعيد التسجيل

وسيخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات وتدريب على رأس العمل، وستبدأ الوزارة استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي؛ ابتداءً من الأحد 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م، ولمدة خمسة أيام.

وفي إعلان لها، حدَّدت وزارة المالية الفئات المستهدفة ببرنامج «تأهيل المتميزين»، والشروط والضوابط العامة، موضحة أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، مؤكدة ضرورة متابعة الأسماء المزمع دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية:

اصطحاب الأصول

وقالت وزارة المالية: على من يُعلن عن أسمائهم اصطحاب أصول المستندات لمطابقتها عند المراجعة لأي من فروع أو مكاتب الوزارة؛ لغرض استكمال مسوغات التعيين، ومن لم يراجع أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين؛ فإن ذلك يعدّ عدولًا منه عن الرغبة في التوظيف.