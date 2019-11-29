السعودية اليوم / التعليق على صحيح البخاري محاضرة بتعاوني جنوب حائل غداً



حائل 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً محاضرة بعنوان " التعليق على صحيح البخاري "، بعد صلاة الفجر في جامع الهقص.

وتأتي المحاضرة ضمن برنامج مجالس العلم ومناشط المكتب التوجيهية لشهر ربيع الثاني.

// انتهى //

10:31ت م

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