اخبار السعوديه

مقتل وجرح 17 عنصرا حوثيا في مواجهات مع الجيش جنوب الحديدة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وجرح 17 عنصرا حوثيا في مواجهات مع الجيش جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

مقتل وجرح 17 عنصرا حوثيا في مواجهات مع الجيش جنوب الحديدة

الجمعة 29 نوفمبر 2019

قتل وجرح قرابة 17 عنصرا حوثيا خلال إحباط القوات الحكومية محاولة تسلل للجماعة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

 

وذكر "المركز الإعلامي لألوية العمالقة" عن مصادر عسكرية ميدانية "أن القوات المشتركة تمكنوا من إحباط محاولة تسلل قام بها مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي الموالية لإيران على منطقة الجاح".

 

Advertisements

وأوضحت مصادر مطلعة عن وصول جثث ثلاثة قتلى وأربعة عشر جريحاً من مسلحو المليشيا إلى مستشفى بمدينة بيت الفقيه ، لقوا مصرعهم في منطقة الجاح، وفقا للمركز.

 

في سياق متصل شنت مليشيا الحوثي قصفا مكثفا على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة.

 

واستهدفت منازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة الرشاشة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وجرح 17 عنصرا حوثيا في مواجهات مع الجيش جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا