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مقتل وجرح 17 عنصرا حوثيا في مواجهات مع الجيش جنوب الحديدة
الجمعة 29 نوفمبر 2019
قتل وجرح قرابة 17 عنصرا حوثيا خلال إحباط القوات الحكومية محاولة تسلل للجماعة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وذكر "المركز الإعلامي لألوية العمالقة" عن مصادر عسكرية ميدانية "أن القوات المشتركة تمكنوا من إحباط محاولة تسلل قام بها مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي الموالية لإيران على منطقة الجاح".
وأوضحت مصادر مطلعة عن وصول جثث ثلاثة قتلى وأربعة عشر جريحاً من مسلحو المليشيا إلى مستشفى بمدينة بيت الفقيه ، لقوا مصرعهم في منطقة الجاح، وفقا للمركز.
في سياق متصل شنت مليشيا الحوثي قصفا مكثفا على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة.
واستهدفت منازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة الرشاشة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف.
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