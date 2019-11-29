مواصفات هواوي واي 9 اس " huawei y9s " وسعره في مصر والسعودية والإمارات

يتساءل العديد من محبي الهواتف النقالة وخاصة هاتف هواوي واي 9 اس الجديد، حيث تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية مميزات وعيوب الهواتف في العديد من الدول العربية وخاصة مصر والسعودية.

وكشفت شركة Huawei منذ أيام عن هاتف اقتصادي جديد وهو هاتف Huawei Y9s والذي يأتي مع مواصفات قريبة من هاتف Huawei Y9 Prime 2019، ولكن مع بعض التطويرات أهمها المستشعر الرئيسي في الكاميرا الذي أصبح بدقة 48 ميجابكسل.

و بلغ سعر هاتف هواوي واي 9 اس " huawei y9s " في الأسواق العالمية حوالي 220 يورو تقريبًا، ويكون متاح للحجز المبكر بسعر 4488 جنيهًا مصري فى مصر، أما فى السعودية، فقد بلغ ما يعادل 220 يورو، وفى الامارات ما يعادل 220 يورو، وفى الكويت ما يعادل 220 يورو .

مواصفات ومميزات هواوي واي 9 اس " huawei y9s " :-

هواوي واي 9 اس يأتي مع عتاد جيد يتمثل في المعالج الرئيسي Hisilicon Kirin 710F ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) والمعالج الرسومي Mali-G51 MP4 جنباً الي جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت. وهو ما يجعل من الهاتف منافساً قوياً للعديد من الهواتف المميزة مثل هاتف سامسونج جالاكسي ايه 50 والهاتف اوبو ايه 9 2020 والعديد من المعلومات الاخري.

كما يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية 48 + 8 + 2 ميجابكسل وكاميرا امامية 16 ميجابكسل Motorized pop-up تقدمان اداء جيد بشكل عام علي مستوي التقاط الصور او تسجيل الفيديوهات. كما يأتي الهاتف مع بطارية سعتها 4000 مللي امبير والعديد من المميزات الاخري مثل :-

الهاتف يأتي مع عتاد جيد.

يمتلك الهاتف شاشة عالية الدقة والجودة.

الهاتف يأتي مع ادوات تحرير الصور والفيديوهات.

يمتلك الهاتف القدرة علي تشغيل جميع صيغ الملفات.

الهاتف يأتي مع كاميرا خلفية ثلاثية.

الهاتف يأتي مع تصميم شاشة كاملة وكاميرا امامية منبثقة.

يمتلك الهاتف حساس بصمة علي الجانب.

الهاتف يأتي مع بطارية كبيرة.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع.

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الهاتف يمتلك مايكروفون عازل للضوضاء.

يدعم الهاتف نظام الاذاعة.

الهاتف يدعم مدخل كروت الذاكرة الخارجية.

يمتلك الهاتف مدخل السماعات القياسي 3.5 مم.

ولكن قد تواجهك بعض العيوب مع الهاتف مثل ..

لا يدعم الهاتف تقنية NFC.

مدخل كارت الذاكرة يستخدم احد مدخلي الشريحتين.

ومن أبرز عيوب هواوي واي 9 اس " huawei y9s " :-

بطارية الهاتف لا تدعم خاصية الشحن السريع.

لا يوجد منفذ خاص ببطاقة التخزين الخارجية فهي تستخدم مكان الشريحة الثانية.

الكاميرا الأمامية في الهاتف ليست أفضل خيار في هذه الفئة السعرية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة هواوي الصينية رسمياً إطلاق هاتف جديد قابل للطي وذلك ضمن سلسلة هواتفها الذكية، وسيأتي بمميزات جديدة ونوعية ونظام تشغيل أندرويد بي 9.0، حي بدأت بتلقي طلبات شراء هاتفها في الصين.

وأوضحت شركة هواوي، أنه تم تأجيل إطلاق هاتف القابل للطي من نوع "هواوي ميت إكس" عقب تعرضها لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ووضعتها على القائمة التجارة السوداء وحظرت حصولها على الإمدادات التقنية.

ومن المتوقع أن يأتي بشاشة من طراز أموليد AMOLED ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء وبحجم يصل الى 8 إنش ويمكن طيها لتصبح 6.6 إنش، كما يعمل بمعالج رئيسي من نوع HiSilicon Kirin 980 ثماني النواة.

ويأتي الهاتف القابل للطي بنظام الأندرويد بي 9.0، مع ذاكرة تخزين داخلية بمساحة 512 جيجا بايت، والتي تُغني عن الحاجة لإضافة كرت ذاكرة، مع ذلك يدعم الهاتف إضافة كرت بمساحة 256 جيجا بايت، وفقاً لموقع سبوتنيك.