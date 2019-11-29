شاهد: رقص هند القحطاني يشعل مواقع التواصل بالسعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء، بمقطع فيديو بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة وصفها البعض خارجة العادات والتقاليد مثيرة عن آداب مواطني المملكة المحافظين.

شاهد سناب شات : رقص هند القحطاني تثير جدلا متابعيها

وكتبت الناشطة المثيرة للجدل تعليقًا على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها.

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والفيديو الجريء الذي نشرته القحطاني أثار موجة من التعليقات الرافضة والمستنكرة لتصرفاتها.

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واتهم العديد من السعوديين مواطنتهم القحطاني، باستفزازهم وتعمدها إثارة الجدل في المجتمع السعودي، بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهند القحطاني كانت تعمل معلمة في السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، منها دعوتها الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات.

ولم تتوان القحطاني عن إعلان دعمها للشواذ والمثلية الجنسية بنشر تغريدات تدافع عن حقوق المثليين، كما نشرت صورا يظهر فيها علم "الرينبو"، فضلا عن العديد من الصور الأخرى التي صنفت سلوكياتها بـ الغريبة والمرفوضة من قبل المجتمع السعودي المحافظ، ولا سيما الفيديو الذي أثار الصخب والغضب منها، والذي اتهمت فيه بأنها دفعت كثيرين إلى الجزم بتعمدها إظهار مفاتنها أثناء التصوير.