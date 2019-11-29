موعد كأس العالم لتحدي ببجي موبايل ٢٠١٩ وطريقة الحجز “الجائزة قيمتها مليون ريال”

أعلنت الجهة المنظمة لموسم الرياض عن المسابقة “كأس العالم لتحدي النجوم في لعبة ببجي موبايل ٢٠١٩” بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث يستعد عشاق الألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم لاختبار مهاراتهم.

وتعتبر أكبر مسابقة إلكترونية على مستوى العالم تنظمها المملكة العربية السعودية كأس العالم للعبة ببجي موبايل بفعاليات موسم الرياض 2019.

ويبدأ كأس العالم لتحدي ببجي موبايل ٢٠١٩ يوم 12 ديسمبر حتى يوم 14 ديسمبر، والدفع عند الدخول، كشفت الهيئة العامة للترفيه عن مشاركة 16 فريق في تحدي ببجي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وسوف يتنافسون ضد 16 فريق من كل العالم؛ لنيل بطولة كأس العالم للعبة ببجي، يعلن المنظمون قريباً عن إجمالي قيمة الجائزة، ومن المتوقع أن تتجاوز مليون ريال سعودي.

نبذة عن “ببجي موبايل” Pubg Mobile

صدرت لعبة ببجي PUBG) Player Unknown’s Battlegrounds) المعروفة أيضاً

بلعبة ساحات معارك اللاعبين المجهولين عام 2017، وكانت نسختها الأولى مخصصة لأجهزة الكمبيوتر

وأنظمة تشغيل ويندوز وإكس بوكس ون، ليتم فيما بعد طرح النسخة الجديدة للهواتف المحمولة وأنظمة تشغيل آندرويد ونظام ios.

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وتنتمي اللعبة إلى ألعاب البقاء، وتشمل لعبة ببجي 100 لاعب، يهبطون بواسطة مظلة على جزيرة غير مأهولة، استعدادًا لخوض مواجهة كبيرة، حيث يكون هدف كل لاعب فيها أن يقتل اللاعبين جميعاً ويبقى حياً حتى النهاية، ثم يبحث كل لاعب عن الأسلحة والذخائر وعلب الإسعاف وحقن الأدرينالين وما إلى هنالك من أدوات اللعبة.

وفي وقت سابق، طرحت لعبة الهواتف الذكية الشهيرة "ببجي"، آخر تحديث لها، حيث يبحث الكثير من عشاق لعبة ببجي عن طريقة تهكير التحديث بدون باند و بدون روت، من أكثر ما يبحث عنه عشاق ومحبي لعبة الببجي PUBG للهواتف النقالة.

وتفعيل اللاعبين للوضع الليلي في ببجي موبايل يمكن المستخدمين من تقليل الرؤية إلى درجة كبيرة، مما يؤدي إلى صعوبة المنافسة بين اللاعبين، وهذا يتطلب المزيد من الخبرة للبقاء حياً أطول فترة ممكنة.

فكرة اللعبة تدور حول مواجهة 100 لاعب في خريطة كبيرة حيث تبدأ هذه الخريطة في التقليل من حجمها، حيث يجتمع الاعبين الممارسين للعبة الببجي بأقل مسافة والفائز هو الذي يبقى بدون أن يموت في نهاية اللعبة والحاصل على المركز الأول .

لعبة ببجي pubg من الألعاب المشهورة حاليا والمنتشرة بكثرة بين المستخدمين الألعاب الإلكترونية ولاسيما فئة الشباب .

كما ويوجد في هذه الخريطة العديد من البنايات التي تحتوي على أسلحة ودروع يمكنك استخدامها من أجل الفور في اللعبة والتغلب على الخصم المبارز لك في الحروب والصراعات الخاصة بلعبة الببجي .

طريقة تهكير لعبة الببجي 2020 مضمونة وسهلة :-

هذه الطريقة ليست تهكير جواهر أو زيادة المال لكن طريقة التهكير هنا سوف تكون عن طريق الغش ببعض العناصر في اللعبة، فهي ليست آمنة 100% وممن أن تتسبب لك الحظر داخل اللعبة اذا قمت باستخدمها بكثرة وبشكل مستمر .