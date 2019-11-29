الصليب الأحمر: السعودية تقرر إعادة 128 معتقلا إلى اليمن

نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر، بشأن قرار إعادة مواطنين يمنيين الى العاصمة صنعاء من قبل السلطات السعودية.

وقالت اللجنة الدولية في تغريدة: "نعيد اليوم 128 محتجزا من السعودية إلى صنعاء. نرحب بهذه المبادرة ويسرنا أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أبنائها إلى ديارهم".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، قال "إنه أطلق سراح مئتي أسير حوثي لدعم جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة خمس سنوات".

وأضاف في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية، "أنه سوف يخفف القيود على المجال الجوي اليمني للسماح برحلات من مطار صنعاء تنقل من يحتاجون للعلاج الطبي في الخارج"، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وتأتي هذه الخطوة وسط أنباء عن اتصالات سعودية حوثية غير معلنة لبحث شروط إنهاء الحرب في اليمن، وتأكيد وزير الخارجية العماني بعد لقائه بومبيو في واشنطن أن الطرفين (السعودي والحوثي) يرغبون فعلا في حوار مباشر بينهما لإنهاء الحرب القائمة.