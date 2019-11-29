أمريكا تحذر من هجوم إيراني على السعودية

حذر قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة كينيث فرانكلين ماكنزي، اليوم السبت، من محاولة دولة إيران مهاجمة أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الرد السعودي سوف يكون حازماً وقويا".

قال ماكنزي في تصريح صحفي له، " إن واشنطن رصدت تهديدات خطيرة وموثوقة من جانب إيران، يتوقع أن تكون عن طريق طائرات دون طيار وصواريخ باليستية، في صورة أشبه بالهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية السعودية في 14 سبتمبر/ ايلول الماضي."

وتابع بقوله إن السلطات السعودية استعدت بصورة كبيرة لأي هجمات يمكن أن تتعرض لها من إيران أو غيرها، وسيكون ردها صارما في هذه المرة".

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وأضاف ماكنزي: "لن استبعد أي شيء من إيران، فهي تتصرف بطريقة غير مسؤولة، وعلى الجميع أن يكون حذر جدا والاستعداد لما يمكن أن يحدث مستقبلا".

يذكر في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، تبنت جماعة أنصار الله اليمنية هجوما بطائرات مسيرة كان قد استهدف منشأتين نفط تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية، ومن جهتها عرضت السعودية بقايا طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني، وفقاً لموقع سبوتنيك.

من جانبها، نفت السلطات الإيرانية هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.