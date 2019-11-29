وزير الخارجية السعودي يحذر من استرضاء إيران

وجه وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأسبق عادل الجبير، اليوم السبت، تحذيرا من استرضاء دولة إيران، مؤكداً أن ذلك لم يفلح حتى مع هتلر.

وقال عادل الجبير، خلال خطاب ألقاه في مؤتمر المنامة بالبحرين، "إنه لا يمكن السماح لإيران بمواصلة نهجها القائم على تحديد سياستها الخارجية من خلال الأهداف الطائفية، محذراً من فكرة استرضاء إيران.

وأضاف: "المنطقة تواجه خيارا بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت أرامكو السعودية في الـ 14 من سبتمبر الماضي"، لافتا إلى أن "المملكة السعودية لا تعارض الحوار مع طهران، لكن الردع يجب أن يستمر لمنع إيران من تكرار الاعتداءات".

واتهم عادل الجبير، إيران بنشر فكرة "الطائفية المدمرة"، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط فيها رؤيتين رؤية النور ورؤية الظلام." وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وفي ذات السياق، رفض الحديث عن انسحاب أمريكا من المنطقة، مؤكداً أن لا شك في وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها، قائلاً إن الولايات حليف يمكن الاعتماد عليه الى حد كبير، كما كان على مدى العقود السبعة الماضية".