شاهد.. إعلامي سعودي يدعي لنتنياهو: 'الله يحفظك ويستر عليك'

كتب السعودي عبدالحميد الغبين، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، دعاءً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وذلك بعدما وجهت له اتهامات رسمية بقضايا فساد ورشوة وخيانة أمانة.

وغرد السعودي الغبين قائلا : "نتنياهو الله يحفظك ويستر عليك. كنت مخلص وأمين لدولة وشعب إسرائيل. كنت صاحب قرار وشجاع".

وأضاف : "يحتاج المجتمع الإسرائيلي وقت طويل حتى ينجب شخص مثلك. تستحق أن تكرم مع العظماء فقد جعلت إسرائيل دولة مرحب بها في الإقليم العربي. إن وجودك يعني الكثير أكن لك كل الاحترام والتقدير".

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ويُعرف عبدالحميد الغبين نفسه عبر (تويتر) بأنه إعلامي ومحلل سياسي ورئيس مركز السياسي للدراسات "لندن"، ويدعي أنه مصنف ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الغبين الذي يقول إنه سعودي، نشر تغريدات اليوم، هاجم فيها إيران وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، فيما تظهر تغريدات سابقة له أنه من المطبعين والمدافعين عن دولة الاحتلال الإسرائيلي.