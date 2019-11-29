4 فوائد للزنجبيل في الشتاء

︎ :



.

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على أهمية تناول الزنجبيل في فصل الشتاء؛ لأن له فوائد عديدة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: الزنجبيل له فوائد منها:

Advertisements

– يُدْفِئ في الشتاء.

– يخفض الدهون الثلاثية.

– يخفض الكلسترول الضار.

– يرفع الكلسترول الحميد.

