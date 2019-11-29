4 فوائد للزنجبيل في الشتاء

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أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على أهمية تناول الزنجبيل في فصل الشتاء؛ لأن له فوائد عديدة.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: الزنجبيل له فوائد منها:
– يُدْفِئ في الشتاء.
– يخفض الدهون الثلاثية.
– يخفض الكلسترول الضار.
– يرفع الكلسترول الحميد.
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