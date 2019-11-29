نصيحة مهمة لمرضى جلطة القلب بعد الخروج من المستشفى

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نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى جلطة القلب بممارسة التمارين الرياضة تدريجيًا، وحسب توجيه الطبيب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد حدوث جلطة القلب وخروجك من المستشفى .. لا بد أن تمارس الرياضة بالتدريج (حسب توجيه الطبيب المعالج)”.

وأضاف النمر أن الرياضة اليومية لمدة ٣٠ دقيقة خمس مرات في الأسبوع بعد حدوث الجلطة القلبية تقلل حدوث المضاعفات الخطيرة بنسبة ٢٩%.

