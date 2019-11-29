ثلاث طرق لحماية الأطفال من فيروس الإنفلونزا

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ينصح الأطباء بالحرص على صحة الأطفال، لأن مناعتهم لا تزال ضعيفة ما يعرضهم للعديد من الأمراض وأهمها الإنفلونزا، خاصة في فصل الشتاء.

وللتخفيف من تعرض طفلك للإنفلونزا، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا النصائح التالية:

１- فحص مستويات فيتامين (د) لدى طفلك

يمكن أن يؤثر انخفاض مستويات فيتامين د على قدرة طفلك على مكافحة العدوى، إذ إنه يساعد في مكافحة الالتهابات، والحد من عمليات المناعة الذاتية. ويعتبر انخفاض مستويات فيتامين د لدى الطفل من أهم أسباب إصابته بالإنفلونزا بشكل متكرر.

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ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن الطفل يحتاج في عامه الأول إلى 400 وحدة من فيتامين د يوميًا، في حين يحتاج الأطفال الأكبر سنًا إلى 600 وحدة.

2- ما يكفي من أوميغا 3

تعتبر أحماض أوميغا 3 بالغة الأهمية لتطوير الدماغ والرؤية، إضافة إلى خصائصها المضادة للالتهابات. لذلك يجب التأكد من حصول طفلك على ما يكفي من هذه الأحماض سواء عبر تغذيته بالمكسرات أو الأسماك الزيتية، أو بمكملات أوميغا 3.

3- علاج بالكركم

يحتوي المكون الرئيسي في الكركم، الكركمين على خصائص علاجية كثيرة، ويساعد في مكافحة العدوى الفيروسية، والبكتيرية، وآثار الالتهابات.

