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الوليد بن طلال وآل الشيخ يرفعان كأس أبطال آسيا

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رفع الأمير الوليد بن طلال والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، كأس بطولة دوري أبطال آسيا الذي حققه نادي الهلال، وذلك خلال حفل الزعيم مساء أمس الخميس في موسم الرياض.

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وتواجد في الحفل رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل، والملحن “سهم” الذي رفع الكأس أيضًا، وسط تفاعل كبير من جماهير الزعيم التي حضرت لاحتفال بالبطولة التي حققها الهلال على حساب أوراوا الياباني.

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