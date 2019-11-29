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أظهر مقطع فيديو متداول أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، ووزير الإسكان ماجد الحقيل خلال زيارتهما لمنزل أحد المواطنين أمس الخميس.
وبدا في الفيديو أمير الجوف وهو يمازح وزير الإسكان وهم جلوس داخل المنزل بقوله: ” إذا جيت هنا بأي وقت ما يخلوك تطلع إلا بعشاء أو غداء”.
وكان أمير الجوف ووزير الإسكان سلما عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج “سكني” والإسكان التنموي، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الأمير فيصل بن نواف ممازحاً وزير الإسكان: “إذا جيت الجوف ما تطلع إلا بعشاء أو غداء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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