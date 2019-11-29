فيديو.. الأمير فيصل بن نواف ممازحاً وزير الإسكان: “إذا جيت الجوف ما تطلع إلا بعشاء أو غداء”

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أظهر مقطع فيديو متداول أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، ووزير الإسكان ماجد الحقيل خلال زيارتهما لمنزل أحد المواطنين أمس الخميس.

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وبدا في الفيديو أمير الجوف وهو يمازح وزير الإسكان وهم جلوس داخل المنزل بقوله: ” إذا جيت هنا بأي وقت ما يخلوك تطلع إلا بعشاء أو غداء”.

وكان أمير الجوف ووزير الإسكان سلما ‏عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج “سكني” والإسكان ‏التنموي، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير السكن ‏الملائم للمواطنين.‏



