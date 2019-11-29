متدرب سعودي الأصل يهبط بطائرته على طريق سريع في فلوريدا (صور)

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تمكن طالب طيران من أصول سعودية من الهبوط على طريق سريع في ولاية فلوريدا بعدما واجهت طائرته من طراز “سيسنا” ذات محرك واحد مشاكل أثناء التحليق.

وهبط الطالب عبد الله خواجة (27 عاماً) وهو مواطن أمريكي بالولادة من أصول سعودية على الطريق السريع بعدما تمكن من إجراء مناورة لتجنب الاصطدام بأسلاك الضغط العالي والطيران من أسفلها.

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وقال مسؤولون في السلطات المحلية إن الطالب بذل جهداً مقدراً في تجنب الاقتراب من خطوط نقل الكهرباء، كما تفادى الاقتراب من تقاطع مروري مزدحم.

ويدرس الطالب خواجة في مدرسة “صن رايز” للطيران..، وهبط على الطريق عند الساعة 12:45 ظهراً، وتمكنت السلطات المختصة من سحب الطائرة من الطريق وفتحه أمام السيارات عند الساعة 1:30.



