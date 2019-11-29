كيف يمكن علاج السكري بالقرفة ؟

2019-11-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

إذا تم تشخيص حالة السكري عليك مراقبة وفحص مستوى السكر بالدم بوتيرة منتظمة.

وفي كثير من الأحيان يمكنك ضبط مستوى السكر بواسطة القيام بتغيير نوعية وحصص الطعام، وتناول توابل طبيعية مثل القرفة لزيادة حساسية الجسم للأنسولين، وخفض السكر المرتفع.

وقد أظهرت دراسات قدرة القرفة على خفض مستوى السكر بالدم، وضبط حالة السكري من النوع 2.

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وتبين أن تناول القرفة مع الأطعمة التي تحتوي على السكر أو الكربوهيدرات يقلل من كمية السكر التي تصل إلى مجرى الدم.

كما تحتوي القرفة على نوعين من الإنزيمات يقومان بإبطاء امتصاص الخلايا للجلوكوز.

وقد وجدت دراسة أخرى نُشرت في “ديابيتيس ميديكال جورنال” أن تناول القرفة بانتظام يقلل مستوى السكر الصائم بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة.

ولكن ما مقدار القرفة الآمن؟ لخفض السكر الصائم تناول حصة من القرفة يوميًا لمدة 40 يومًا بالنسبة للأشخاص في منتصف العمر. وتتراوح الحصة الآمنة من القرفة بين غرام و5 غرامات. ويتم تقدير مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة بحوالي غرام كامل.

وفي كل الأحوال، يُنصح بمراجعة الطبيب بخصوص إمكانية اعتماد حالة السكري التي تم تشخيصها على القرفة وحدها، وبأي مقدار.

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