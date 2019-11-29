السعودية | سقوط قائم مرمى ينهي حياة طالب سعودي داخل مدرسته

شكرا لقرائتكم سقوط قائم مرمى ينهي حياة طالب سعودي داخل مدرسته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي طالب سعودي حتفه إثر سقوط قائم مرمى على طالب في مدرسة آبي موسى الأشعري المتوسطة بمحافظة بلقرن السعودية، الخميس.

وتعرض الطالب لإصابة بليغة في رأسه، أثناء حصة التربية البدنية، أدت إلى وفاته.

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وبالكشف عن هويته تبين أن الطالب الضحية يدعى إبراهيم محمد سعد آل بريك، ويدرس بالصف الأول متوسط، وستتم الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة، بجامع الخلفاء الراشدين بسبت العلايا.

في الوقت نفسه، أصدرت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، بيانا نعت فيه الطالب، وكشفت عن ملابسات الواقعة، حيث أكد البيان أن الطالب قضى نتيجة تعلقه بعارضة مرمى ملعب الصالة الرياضية بالمدرسة، ومن ثم سقوطه وانهيار العارضة عليه، ونتج عن ذلك إصابة بالغة أدت إلى وفاته.

إلى ذلك، وجه مدير التعليم للتحقيق في الحادثة، معربا عن مواساته لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة والهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب.