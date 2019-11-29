ماذا تعرف عن مبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي؟

اطلع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد أثناء ترأسهما الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين على عرض لمبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي تضمن عرضًا لسبع مبادرات للمجلس. ونشر مركز التواصل الحكومي السعودي عبر حسابه على “تويتر” انفوجرافيك يلخص رؤية وأهداف المبادرة الشبابية الجديدة، وفي التغريد عن المبادرة بين “المركز” أنها لتعزيز الشراكة بين شباب البلدين، وتبادل الأفكار والخبرات بينهما، واستثمار طاقات الشباب لخدمة المجتمع ورؤى البلدين.

فيما تهدف المبادرة إلى رفع نسبة الوعي لدى الشباب، وتطوير قدرته على صنع القرارات، وإنشاء مجتمعات مستدانة للأجيال القادمة. يُذكر أن إجمالي عدد الشباب في السعودية ممن يقعون في النطاق العمري (18 – 40 سنة) يبلغ نحو 7.5 شاب وشابة، بنسبة 35 % تقريبًا من إجمالي السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الإمارات نحو50 % من إجمالي السكان، وهو ما يعني تمتع المجتمعين السعودي والإماراتي بنسبة غالبة من الشباب.