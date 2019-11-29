سياسي / سفير المملكة لدى اليونان يلتقي وزير الخارجية اليوناني



أثينا 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال، معالي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وذلك في لقاء دوري مع السفراء العرب المعتمدين لدى اليونان.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين المملكة العربية

// انتهى //

03:56ت م

0282



أثينا 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال، معالي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وذلك في لقاء دوري مع السفراء العرب المعتمدين لدى اليونان.وجرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان.// انتهى //03:56ت م0282

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