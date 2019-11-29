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تفاقم التوترات بين أمريكا والصين يخيم على أسعار النفط
الجمعة 29 نوفمبر 2019
أغلقت أسعار النفط متباينة، الخميس، مع تعافي الخام الأمريكي بشكل طفيف من مخاوف أثارها توقيع الرئيس دونالد ترامب مشروع قانون يساند المحتجين في هونج كونج، وهو ما يفاقم التوترات مع الصين.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 63.92 دولار للبرميل بعد أن قلصت خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة.
وارتدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عن خسائرها لتغلق مرتفعة 13 سنتا، أو 0.2%، عند 58.24 دولار للبرميل في غياب كثير من المتعاملين الأمريكيين عن السوق في عطلة عيد الشكر.
وحذرت الصين الولايات المتحدة من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة حازمة" ردا على تشريع أمريكي يساند المحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج.
ويخشى المستثمرون أن هذا التحرك قد يؤجل اتفاقا أوليا بين أكبر اقتصادين في العالم لوضع نهاية لحربهما التجارية التي أبطأت النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب على النفط.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع صعود الإنتاج إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا، وتباطؤ معدلات التشغيل في مصافي التكرير.
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