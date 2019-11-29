أمانة الحدود الشمالية تضبط نصف طن من الرمان الفاسد

ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية، 500 كجم من الرمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم إتلاف جميع المضبوطات وفق الطرق النظامية المتبعة.

جولات مكثفة

وخلال الجولات الميدانية المكثفة لفرق إدارة صحة البيئة في بلدية شرق عرعر، تم ضبط كميات من الرمان المنتشر بالأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأتلفت الفرق الرقابية كل الكميات البالغة نحو 500 كجم من الرمان، حسب الطرق النظامية المتبعة.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكثيف الحملات على كل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أية مخالفات، والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات واللوائح الصحية.

وأهابت أمانة منطقة الحدود الشمالية وكل البلديات التابعة، بالمواطنين، عدم التردد في سرعة الإبلاغ عن المخالفات، من خلال الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة والبلديات.

رقابة على أسواق الرياض

وفي سياق ذي صلة، تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ضبط أطنان من الأعلاف والمبيدات غير المسجلة والمخالفة لضوابط وأنظمة المملكة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية في الرياض.

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وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت «الغذاء والدواء»: ضبط 160 طنًا من منتجات أعلاف مخالفة، و10 آلاف عبوة مبيدات غير مسجلة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية في منطقة الرياض.

وفي التفاصيل، قالت «الغذاء والدواء»، إن مفتشيها رصدوا مصنع أعلاف في صناعية سدير يُعِد قوالب ملحية باستخدام مواد وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الحيواني، وكذلك منتجات أولية منتهية الصلاحية بكمية تجاوزت 30 طنًا.

أعلاف مجهولة المصدر

وأضافت «الغذاء والدواء»، أن المفتشين ضبطوا أيضًا نحو 130 طنًا من منتجات الأعلاف مجهولة المصدر في أحد المنشآت بحي العزيزية جنوب العاصمة، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية أدت إلى كشف منشأة بحي العزيزية تضم نحو 10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة. ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

جائزة التميز للهيئة

وفي سياق ذي صلة، تسلمت هيئة الغذاء والدواء، أمس الأربعاء، «جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 2019»؛ لتميز نظام التتبع الدوائي «رصد»، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين، الذي أقيم في الكويت بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير دولة الكويت.

أحدث الوسائل التقنية

ويأتي فوز هيئة الغذاء والدواء ممثلة في نظام «رصد» بالجائزة؛ نتيجة تبنيها أحدث الوسائل التقنية في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها؛ ما يسهم في تعزيز حماية المجتمع والرقابة، والتأكد من سلامة الأدوية، من خلال معرفة مصدرها، والمراحل التي مرت بها من التصنيع؛ حتى وصولها إلى المستهلك.