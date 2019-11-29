بالصور.. «مجلس بلدي الداير» يستقبل نظراءه في ضمد ووادي جازان

استقبل المجلس البلدي بمحافظة الداير، اليوم الخميس، أعضاء المجلس البلدي لمحافظة ضمد، والمجلس البلدي لمركز وادي جازان، ورؤساء بلديتي ضمد ووادي جازان، أثناء زيارتهم محافظة الداير، في إطار تبادل الخبرات ونقل التجارب، والاطلاع على المشاريع التنموية، التي تقوم بلدية الداير بتنفيذها حاليًا؛ بالتعاون مع المجلس البلدي.
وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداير أسعد بن حيان المالكي، أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم القرارات والمشروعات، التي تم تنفيذها وما هو قيد التنفيذ، والمشاريع التي ما زالت تحت الدراسة تحت مسؤولية المجلس البلدي، لافتًا إلى مناقشة عمل المجالس البلدية، ودورها الرقابي وشراكتها مع البلديات؛ لتحقيق الأهداف خدمة للشأن العام.
مشيرًا إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات ونقل تجارب المجالس؛ لتحقيق التطلعات والرؤى للمواطنين.
عقب ذلك، قام المجلس البلدي بالداير بتكريم الوفود الزائرة بشهادة شكر تقدير.
وفي نهاية الزيارة، أعرب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء البلديات، عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس بلدي الداير، وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الداير، ورئيس البلدية، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.
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