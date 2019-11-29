أمير الجوف يوجه بالتحقيق الفوري والعاجل في أسباب وفاة الدعيجاء

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بالتحقيق الفوري والعاجل في أسباب وفاة المواطنة فاطمة الدعيجاء، التي توفيت أثناء عملية ولادة في مستشفي طبرجل العام.

كما وجه أمير المنطقة برفع نتائج التحقيق فور التوصل إليها.

التحقيق مع الطاقم الطبي

ووقفت الشؤون الصحية على الواقعة في مستشفى طبرجل العام، وتولت إدارة المتابعة التحقيق مع الطاقم الطبي المعالج.

ولا تزال القضية تحت الإجراء، وستتم إحالتها للجهة ذات الاختصاص للبت بوجود خطأ مهني من عدمه بالتعامل مع الحالة.