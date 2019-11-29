أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الجمعة، لافتة إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار رعدية ورياح مثيرة

وعبر صفحتها الرسمية، قالت هيئة الأرصاد: ما زالت التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية)، فيما توقَّعت الهيئة تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والمرتفعات الجنوبية الغربية .

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، حسب توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

الخليج العربي

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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ضباب خلال الليل

وقد توقَّعت هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، لافتة إلى أن هذه الظروف الجوية سوف تشهدها مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها) تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق (حائل، القصيم، الشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض).

ولم تستبعد هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، اليوم الخميس، أشارت الهيئة إلى تكوُّن الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، حسب توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

