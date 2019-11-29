سياسي / بدء أعمال المنتدى السنوي السادس لهيئات تدبير الانتخابات بإفريقيا



نيروبي 01 ربيع الأخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

بدأت اليوم في نيروبي بجمهورية كينيا أعمال المنتدى السنوي السادس لهيئات تدبير الانتخابات بإفريقيا، وينظمه قسم الشؤون السياسية بمفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع جمعية السلطات الانتخابية الإفريقية، وذلك بمشاركة مندوبي العديد من البلدان.

ويتدارس المشاركون على مدى يومين، لحالات مقارنة وتجارب قارية وإقليمية ووطنية حول النزوح القسري، إلى جانب البحث عن التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة الأشخاص النازحين داخليًا واللاجئين في العمليات الانتخابية بإفريقيا.

وأكد مدير السياسيات الإفريقية لمفوضية الاتحاد الإفريقية كبيلي ماتلوسا أن الهدف من المنتدى يكمن في تشجيع العمليات الانتخابية بإفريقيا، بفضل المشاركة الفعلية للأشخاص النازحين داخليا واللاجئين.

وأوضحت مفوضة الشؤون السياسية للاتحاد الإفريقي ميناتا ساماتي سيسوما أن إفريقيا تضم ثلث النازحين في العالم، داعية إلى التصدي للمشاكل العميقة التي تكمن وراء النزوح القسري، من قبيل النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية والعنف والكوارث الطبيعية والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وألحت على ضرورة إعطاء الأولوية للنساء والأطفال، الفئات الأكثر هشاشة خلال النزوح القسري.

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