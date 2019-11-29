شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا تصادم مروحيتين فرنسيتين في مالي والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفرنسي الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي. وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».