شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تطوير التعاون البرلماني مع الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد د. الصمعان خلال استقباله سفير الكويت في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، أمس، بالعلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. كما اجتمع عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية- الكويتية عبدالعزيز العيسى بالسفير الكويتي، وبحث الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وترجمة تطلعات وآمال البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المشتركة.
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