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بحث تطوير التعاون البرلماني مع الكويت

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بحث مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات العمل البرلماني والتنسيق المشترك بين مواقفهما في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشاد د. الصمعان خلال استقباله سفير الكويت في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، أمس، بالعلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. كما اجتمع عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية - الكويتية عبدالعزيز العيسى بالسفير الكويتي، وبحث الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وترجمة تطلعات وآمال البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

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