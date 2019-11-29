شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يطلع على إنجازات قطاع الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على الإنجازات والنقلات النوعية التي يشهدها قطاع الاتصالات في المنطقة وأدوار الهيئة في تعزيزها وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وثمن أمير الرياض خلال استقباله أمس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي يرافقه عدد من قيادات الهيئة في مكتب سموه بقصر الحكم، الجهود المبذولة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيدًا بالأدوار التي تضطلع بها في المتابعة والإشراف على القطاع، والعمل على تطويره، وتحفيز التنافسية في أسواقه، وحماية المستخدمين.

كما استقبل سموه أمس المستشار بالديوان الملكي م. إبراهيم السلطان.