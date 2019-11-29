شكرا لقرائتكم خبر عن وفد بلجيكي يطلع على جهود المملكة في دعم الحوار بين الحضارات والان نبدء بالتفاصيل
واستمع الوفد الذي استقبله الأمين العام للمركز د. عبدالله الفوزان، ونائبه إبراهيم العسيري، وعدد من قيادات المركز لعرضٍ موجز حول رؤية ورسالة وخطط المركز، وتعرفوا خلاله على أبرز البرامج والمشاريع التي يقوم بها كإحدى مؤسسات المجتمع المنوط بها تعزيز قيم الحوار والتعايش والتنوع وترسيخ الوسطية والاعتدال. وتضمنت جولة الوفد زيارة المعرض التفاعلي للتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، وما تقدمه من مشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار والاحترام وبناء السلام العالمي.
واستعرض اللقاء الدور الذي تقوم به المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، وما حققته من إنجازات في بناء تعزيز التنوع الثقافي والسلام العالمي وتعزيز العيش المشترك.
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