شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يبحث القضايا المشتركة مع مبعوث السويد لليمن والان نبدء بالتفاصيل

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر ومبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير بيتر سمينبي، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وعبر السفير سمينبي خلال زيارته لمقر البرنامج بالرياض أمس، عن تقديره للجهود المبذولة من المملكة للتوصل إلى اتفاق الرياض وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل جابر يبحث القضايا المشتركة مع مبعوث السويد لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.