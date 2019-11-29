شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يبحث القضايا المشتركة مع مبعوث السويد لليمن والان نبدء بالتفاصيل
بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر ومبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير بيتر سمينبي، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وعبر السفير سمينبي خلال زيارته لمقر البرنامج بالرياض أمس، عن تقديره للجهود المبذولة من المملكة للتوصل إلى اتفاق الرياض وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
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