شكرا لقرائتكم خبر عن يعزي وزير المالية في وفاة أخيه والان نبدء بالتفاصيل

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لوزير المالية محمد الجدعان في وفاة أخيه أحمد الجدعان -رحمه الله- وذلك خلال زيارة سموه لمقر العزاء أمس. وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان. وأعرب وزير المالية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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