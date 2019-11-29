شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يكرم مواطنا أنقذ أسرة محتجزة في السيول والان نبدء بالتفاصيل

كرم الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة المواطن عباس بن مشعل الزهراني بديوان الإمارة أمس؛ وذلك لجهوده البطولية في إنقاذ أسرة محتجزة في السيول بمحافظة المخواة.

ورحب سمو أمير المنطقة بالزهراني، مثمنا جهوده وتضحيته في إنقاذ الأسرة، التي أتت بمساعدة مدير مخفر مركز نيرا الرقيب إبراهيم الزهراني والرقيب سعيد العمري، مؤكدا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

وأعرب المواطن عباس الزهراني عن اعتزازه بهذا التكريم من سمو أمير المنطقة، وأن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر -حفظهم الله-، مؤكدا أن ما قام به واجب إنساني وأخلاقي، تحث عليه مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف. حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف أحمد السياري ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي ومدير الدفاع المدني العميد زهير البسامي.