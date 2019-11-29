يزور معرض إكسبو 2020 في دبي

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كما زار سمو ولي العهد، وسمو ولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدا، ومركز استكشاف تعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.
رافق سمو ولي العهد، كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسكرتير سمو ولي العهد د. بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.
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