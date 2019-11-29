شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات لـ«أمراض الكلى» في مراكز الجبيل الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير مستشفى الجبيل العام سعد الدوسري، أن هناك خططا مستقبلية لافتتاح عيادات أمرض الكلى المزمنة، في عدد من مراكز الرعاية الصحية التابعة للتجمع الصحي الأول، وذلك ضمن مبادرات نموذج الرعاية الصحية الجديد، التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

وقال الدوسري إن إطلاق مسار الكلى، يأتي كخطوة أولى في مركز ابن سيناء الصحي بالجبيل، الواقع شمال الجبيل، وإن مسار الكلى المزمنة يستهدف رفع مستوى الوعي عند المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل السكر، والضغط، مشيرًا إلى ضرورة إجراء الفحوصات الوقائية للكلى.

وأضاف: إن عيادة أمراض الكلى المزمنة تقدم الخطة العلاجية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى، من خلال الطبيب المختص، والذي سيتابع حالتهم الصحية بشكل دوري في العيادة، ما يجنبهم فترات الانتظار الطويلة، إضافة إلى تقديم الخدمات للفئات المستهدفة بأقصى درجات الجودة. وشدد الدوسري على أن الاستعدادات جارية لافتتاح عيادات متعددة في قطاع الجبيل لمسارات مختلفة، مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم.