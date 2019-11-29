شكرا لقرائتكم خبر عن 250 جهة لتدريب طلاب «الدراسات التطبيقية» والان نبدء بالتفاصيل
وتناوب على إلقاء الكلمات، وكيل الكلية د. عبدالله الغامدي، الذي قدم الشكر والامتنان للجهات التدريبية التي تعاونت مع الكلية لتدريب طلابها وطالباتها، معرجًا على عدد الجهات الحكومية والأهلية التي للجامعة شراكات معها، ووصلت إلى أكثر من 250 جهة.
وأكد مدير عام البريد بالمنطقة الشرقية أحمد البليهد، الشراكة القائمة بين البريد والجامعة، لتأهيل طلابها المتدربين.
ومن جانب آخر قدم مدير علاقات كبار الشركاء بأحد المصارف سعود العزاز، عرضًا لما قام به المصرف من تعاون في تدريب طلاب وطالبات الكلية، خلال الفترة السابقة.
وفي الختام، استعرض عدد من طلاب التدريب، تجاربهم المتميزة في مجال تدريبهم على العديد من المهام، في عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، وفتح باب النقاش.
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