شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 14 ألف كبسولة دواء مخالفة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
ويصادر مكتب وزارة البيئة بالمحافظة ما تم ضبطه إلى حين تسليمه لهيئة الغذاء والدواء.
وأكد فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية أهمية استمرار الحملات التي تستهدف حماية المجتمع من أي آثار تترتب على مخالفات استخدام الأدوية واللقاحات أو المبيدات من الجانبين النظامي والصحي، وعدم التهاون مع هذا النوع من المخالفات.
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