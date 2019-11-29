شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 14 ألف كبسولة دواء مخالفة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، والشرطة، والدفاع المدني، 14400 كبسولة، و4942 أمبول مضاد حيوي داخل شقة سكنية مخصصة للعائلات، تستخدم كمستودع لتخزين الأدوية المخالفة، وذلك بعد ورود بلاغ لمكتب الوزارة من مصادر خاصة.

ويصادر مكتب وزارة البيئة بالمحافظة ما تم ضبطه إلى حين تسليمه لهيئة الغذاء والدواء.

وأكد فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية أهمية استمرار الحملات التي تستهدف حماية المجتمع من أي آثار تترتب على مخالفات استخدام الأدوية واللقاحات أو المبيدات من الجانبين النظامي والصحي، وعدم التهاون مع هذا النوع من المخالفات.