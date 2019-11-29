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محافظ العديد يعرض نتائج الدراسة الميدانية على وفد «البر»

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عرض محافظ العديد سعد العجلان نتائج الدراسة الميدانية للمحافظة، والتي نفذتها جمعية البر عبر مكتب استشاري متخصص، على وفد الجمعية بالمنطقة الشرقية.

واستمع العجلان، خلال استقباله وفد الجمعية والحضور، لشرح مفصل عن الدراسة، وما يعود بالنفع على قاطني المحافظة، وتوابعها، ولاقتراحهم بفتح مكتب لجمعية البر بالمحافظة.

وعبر عن الشكر لوفد بر الشرقية؛ لما قاموا به من دراسات خلال جولاتهم بمحافظة العديد.

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