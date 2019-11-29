شكرا لقرائتكم صور.. الألعاب النارية تضيء سماء موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-29 صور.. الألعاب النارية تضيء سماء موسم الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض انطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء العاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض مساء كل يوم خميس. Advertisements ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية. ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. شارك الخبر







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