فيديو.. منتدى الإعلام السعودي الأول من نوعه بـ #المملكة

2019-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد الرياض يوم الاثنين المقبل انطلاق فعاليات منتدى الإعلام السعودي، والذي يعد الحدث الإعلامي الأول من نوعه في المملكة خلال الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر المقبل.

وتستعد هيئة الصحفيين السعوديين في بداية شهر ديسمبر ٢٠١٩ لإطلاق منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى، ويستمر لمدة يومين.

ويتضمن المنتدى، جلسات عمل وورش عمل متخصصة ولقاءً مفتوحًا؛ بحضور عدد من الخبراء والقادة البارزين والمؤثرين في مجال صناعة الإعلام في العالم، وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية؛ بهدف مناقشة القضايا والموضوعات الإعلامية المستجدة، والتفاعل معها، وعلاقتها بالتطورات الاتصالية في المنطقة العربية والعالم، إلى جانب الخروج برؤية مشتركة نحو تعزيز مسارات التفاهم والتعاون والتجارب ذات العلاقة بتطوير الصناعة الإعلامية، كذلك استكشاف الاتجاهات والفرص التي تدعم الرؤى المستقبلية لتلك الصناعة وإمكانية تحقيق عوائد منها في أكثر من صعيد، إضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات الإعلامية بأبعادها التنظيمية والمهنية والتقنية والمجتمعية وعلاقتها بالبيئة الاتصالية.

ويأتي شعار منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى ٢٠١٩ تحت شعار: “صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات”، وذلك انسجامًا مع التطورات التي تشهدها البيئة الاتصالية لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث لم تعد صناعة الإعلام تتشكّل في إطار محلي محدود، وإنما أصبحت في فضاء عالمي مفتوح؛ لذا تزايدت الفرص نحو استثمار الواقع الجديد في بناء علاقات، واندماجات، وشراكات، وتفاهمات، ولعب أدوار، وتعزيز مصالح، كما أن الإعلام أصبح صناعة متقدمة جدًا؛ ليس فقط في إعداد المحتوى، وإنما في استثماره لتحقيق أهداف أكبر من نشر المعرفة أو طلب المشاركة فيها، حيث أصبحت تلك الصناعة مصدرًا لتغيير مفاهيم، وتغذية صراعات، وكسب أموال، مما يعني أن صانع الإعلام اليوم بحاجة إلى تنظيمات وسياسيات تمنحه فرصة استثمار الواقع الجديد، واستكشاف الاتجاهات والفرص التي تدعم الرؤى المستقبلية لتلك الصناعة، وإمكانية تحقيق عوائد منها على المدى القريب قبل البعيد.

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ويسعى المنتدى إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسة، ومنها:

– التعرّف على واقع الصناعة الإعلامية وتحدياتها التنظيمية والثقافية والمهنية والتقنية والعوامل المؤثرة فيها.

– كشف أساليب صناعة المحتوى وتشكيل الرأي العام في البيئة الجديدة للاتصال.

– إبراز أهمية صناعة الإعلام كقوة ناعمة وتداعيات دوره في بناء السمعة للدول والمجتمعات.

– التعرّف على آليات التحول الرقمي للمؤسسات الإعلامية في تحقيق عوائد ذات تنافسية.

– التأكيد على تأهيل العنصر البشري واستثماره في عصر صناعة الإعلام.

– استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لوسائل الإعلام وآليات تحقيقها.

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