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توجيه من أمير #الجوف في قضية وفاة الدعيجاء
توفيت أثناء عملية ولادة
متابعات الخليج 365 - الجوف
وجّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بالتحقيق الفوري والعاجل في أسباب وفاة المواطنة فاطمة الدعيجاء.
وكانت المواطنة فاطمة الدعيجاء قد توفيت أثناء عملية ولادة في مستشفى طبرجل العام، كما تضمن التوجيه الرفع له بنتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
من جهتها قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، بالشخوص لمستشفى طبرجل العام من قِبل إدارة المتابعة بصحة الجوف، والتحقيق مع الطاقم الطبي المعالج.
وما زالت القضية تحت الإجراء، وستتم إحالتها للجهات ذات الاختصاص للبت في وجود خطأ مهني من عدمه.
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