شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان ومحمد بن راشد يستعرضان فرص تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دبي)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الخميس)، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر زعبيل في دبي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقد أقام الشيخ محمد بن راشد مأدبة غداء تكريما لولي العهد والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

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فيما حضر من الجانب الإماراتي ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ورئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

من جهة ثانية، زار ولي العهد أمس (الخميس)، معرض «إكسبو 2020» في مدينة دبي. وصحب الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.واطلع ولي العهد على (قبة الوصل)، واستمع لشرح عن مجسم لتصميم معرض «إكسبو 2020»، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه. كما زار ولي العهد، وولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، المبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدا، ومرکز استكشاف تعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح. وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

رافق ولي العهد، كل من؛ نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.