شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : إطلاق مشروع محاكمة السجناء عن بعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض)

علمت "الخليج 365"، عن بدء وزارة العدل في إطلاق مشروع محاكمة السجناء عن بعد، بالاشتراك مع الإدارة العامة للسجون، في مقر سجن الوافدين بالشميسي.

وذكرت المصادر أنه سبق صدور الموافقة على إجراء المحاكمات من خلال الدوائر المرئية، وعليه تم إطلاق مشروع محاكمة السجناء عن بعد بالاشتراك مع الإدارة العامة للسجون، ونظرا لاكتمال التجهيزات اللازمة لذلك في مقر سجن الوافدين (الشميسي) لذا فإنه سيتم إعمال هذا النوع من المحاكمات لدى الدوائر القضائية في المحكمة بشكل تدريجي.

وكانت المديرية العامة للسجون بالمملكة حققت تحولاً نوعياً جديداً على مستوى برامجها الاصلاحية الرامية لخدمة الموقوفين (من مواطنين ومقيمين) في قضايا أمنية متنوعة، بعد إطلاقها عدة مبادرات كان من أبرزها مبادرة (التقاضي المرئي عن بعد) الذي يربط بين إدارات السجون، والمحاكم بجميع مناطق المملكة عبر اتصال حي، صوتاً وصورة، بهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة والبت في أي محاكمة وبشكل علني وصريح، ما يسهم في اختصار الوقت والجهد ويحفف على الموقوفين.

ويأتي تطبيق (التقاضي المرئي عن بعد) داخل إصلاحيات المملكة، وتوفير (خدمات التقاضي المرئي عن بعد) ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي وجه وزير الداخلية بتنفيذها بالمديرية العامة للسجون بكافة إصلاحياتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ضمن حزمة من البرامج التطويرية الهادفة إلى وضع اللبنات التأسيسية لمواكبة الرؤية الطموحة للمملكة 2030.