شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: «عارضة مرمى» تقتل ابن قائد مدرسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

لقي طالب في الصف الأول المتوسط بمدرسة أبي موسى الأشعري في محافظة بلقرن حتفه أمس (الخميس)، إثر سقوط عارضة مرمى على مؤخرة رأسه خلال حصة التربية البدنية.

وأوضحت إدارة تعليم بيشة، أن الطالب توفي في مدرسته نتيجة تعلقه بعارضة المرمى في ملعب الصالة الرياضية، إذ سقط وسقطت العارضة عليه، ونتج عن ذلك إصابة بليغة أدت إلى وفاته.

من جانبه، وجه مدير تعليم بيشة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة. وذكرت الإدارة أن والد الطالب يعمل قائداً لمدرسة ابنه المتوفى، حيث أكد أن ما حصل قضاء وقدر.