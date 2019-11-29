شكرا لقرائتكم خبر عن «واس» و«وام» توقعان مذكرة تفاهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبو ظبي) على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، والرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية محمد بن جلال الريسي مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالتين. وتضمنت مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها، في مقر وكالة الأنباء الإماراتية بالعاصمة أبوظبي أمس (الخميس)، تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين الوكالتين، والاستفادة من الخدمات المعلوماتية، وتبادل الصور، والأخبار.



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