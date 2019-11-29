شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لمجلس المنطقة: سخّروا كل الإمكانات لتصريف مياه الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

رأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر من دورة الانعقاد السابع. ورحب الأمير سعود بأعضاء المجلس، منوهاً بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وبارك للجميع هطول أمطار الخير والبركة على المنطقة الشرقية، سائلاً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، مؤكداً على الجهات الحكومية ذات العلاقة الاستعداد لموسم الأمطار وتسخير جميع الإمكانات لمعالجة ما قد يحدث من تجمعات للمياه وتصريفها بشكل عاجل حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

بعد ذلك جرى استعراض جدول أعمال الجلسة والمخصصة لاستعراض، ومناقشة عدد من التقارير للمشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها وذلك لبعض الجهات الحكومية الخدمية، واستعرض ممثلو الجهات الحكومية الخدمية التقارير الخاصة بالجهات التابعة لهم.