شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لمجلس المنطقة: سخّروا كل الإمكانات لتصريف مياه الأمطار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)رأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر من دورة الانعقاد السابع. ورحب الأمير سعود بأعضاء المجلس، منوهاً بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وبارك للجميع هطول أمطار الخير والبركة على المنطقة الشرقية، سائلاً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، مؤكداً على الجهات الحكومية ذات العلاقة الاستعداد لموسم الأمطار وتسخير جميع الإمكانات لمعالجة ما قد يحدث من تجمعات للمياه وتصريفها بشكل عاجل حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
بعد ذلك جرى استعراض جدول أعمال الجلسة والمخصصة لاستعراض، ومناقشة عدد من التقارير للمشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها وذلك لبعض الجهات الحكومية الخدمية، واستعرض ممثلو الجهات الحكومية الخدمية التقارير الخاصة بالجهات التابعة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية لمجلس المنطقة: سخّروا كل الإمكانات لتصريف مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.