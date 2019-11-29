شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان: حافظوا على الآثار وادعموا الاكتشافات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك)

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في مكتبه بالإمارة أمس (الخميس)، الفريق العلمي الأثري السعودي النمساوي المشترك للتنقيب في موقع «قريّة» الأثري الواقع شمال غربي مدينة تبوك، بحضور سفير النمسا جورج بوستينجر، والمدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة الدكتور مبروك بن محمد الشليبي.

وأكد أمير تبوك أن المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك تزخر بالعديد من المواقع الأثرية التي تحظى بعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشدداً على أهمية الحفاظ على الآثار ودعم الاكتشافات الأثرية، مقدراً جهود فريق التنقيب في موقع «قريّة» الأثري، متطلعاً إلى المزيد من الاكتشافات التي تثري حضارة المملكة.